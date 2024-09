I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza due cittadini italiani di 18 e 25 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso.

Roma, 74enne rapinato e scaraventato contro un palo: arrestati due giovani. La vicenda

Nello specifico, la scorsa sera, i Carabinieri sono intervenuti in via G. Carducci a seguito di una segnalazione al 112, dove un 74enne originario di Udine, ha raccontato ai militari che mentre attendeva l’arrivo dell’autobus sarebbe stato avvicinato da due ragazzi che gli avrebbero sottratto il portafogli e lo avrebbero scaraventato contro un palo della segnaletica. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i due giovani trovandoli ancora in possesso della refurtiva.

In seguito alle ferite riportate, la vittima si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio, gli indiziati invece, d’intesa con la Procura della Repubblica, sono stati arrestati e accompagnati presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio dove è stato convalidato l’arresto e disposto per uno la custodia in carcere e per l’altro gli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.