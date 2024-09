Oltre un milione di prodotti non sicuri, alcuni dei quali con i loghi di marchi famosi contraffatti, sono stati

scoperti in una rivendita all’ingrosso situata nella periferia orientale della Capitale.

Maxi sequestro di articoli per la scuola al Prenestino: una denuncia. I controlli della Guardia di Finanzia

I Finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno denunciato una persona alla locale Procura della Repubblica per i reati di introduzione nel territorio nazionale di merce contraffatta, ricettazione e frode in commercio, dopo aver sorpreso alcuni addetti di un’impresa di import export mentre erano intenti a scaricare da un autoarticolato proveniente dalla Grecia penne, astucci, fermacapelli e portachiavi, recanti il marchio “CE” con il divieto per i bambini fino a tre anni, ma sprovvisti della certificazione di conformità e dei test report previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, con potenziali rischi per la salute dei bambini.

Su alcuni fermacapelli e penne, inoltre, erano stati impressi i loghi falsi delle case Walt Disney, Pokemon,

Kawasaky e Hello Kitty.

Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza di Roma a contrasto

dei traffici illeciti.

Foto di repertorio