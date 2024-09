Velletri, lavori di riqualificazione del nodo di scambio alla Stazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione presso il nodo di scambio della Stazione ferroviaria, a seguito dei colloqui tra l’Amministrazione Comunale e Cotral. L’intervento, finanziato e gestito da Cotral, prevede il miglioramento delle infrastrutture per agevolare la mobilità dei cittadini.

I dettagli sui lavori

Durante l’intera durata dei lavori, che coinvolgeranno il sottopasso pedonale, il transito sarà temporaneamente interdetto per garantire la sicurezza degli utenti. Per ridurre al minimo i disagi, il Comune ha predisposto un servizio di navetta gratuito, che collegherà il Parcheggio Stazione e il Terminal Bus. Il servizio di navetta sarà attivo tutti i giorni dalle ore 4:40 alle ore 8:40 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00. Questo intervento si inserisce in una più ampia politica di miglioramento della rete dei trasporti locali e mira a fornire ai cittadini infrastrutture più moderne e funzionali.

Il progetto di riqualificazione prevede la creazione di due nuovi uffici, una saletta per l’addetto alle uscite e una per il personale Cotral, il rifacimento della copertura esterna, della pavimentazione interna e del sottopassaggio, l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione, la sostituzione delle vetrate e delle coperture delle pensiline, oltre all’inserimento di pannelli informativi e di un sistema di controllo degli accessi a tutta l’area del capolinea, compreso il sottopassaggio, un sistema la cui policy di accesso verrà concordata con Cotral, Amministrazione Comunale e Ferrovie dello Stato.

Sarà inoltre installata una rete di videosorveglianza locale per garantire maggiore sicurezza e verranno aggiunte nuove panchine sia all’interno che all’esterno. Il progetto prevede anche il ripristino dell’ascensore e l’area diventerà completamente accessibile per i disabili, una volta terminati i lavori, con l’integrazione di tornelli appositi e un percorso tattile per ipovedenti.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alle segnalazioni presenti sul posto e a fare uso del servizio navetta durante i lavori per facilitare i propri spostamenti.