Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, denunciando tre persone per furto di energia elettrica, acqua, gas e occupazione abusiva.

Ponte di Nona. Furto di energia, gas, acqua e occupazione abusiva: i controlli da parte dei Carabinieri

Gli accertamenti sono stati svolti insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, con l’ausilio di personale verificatore di ACEA, ARETI, ITALGAS ed ATER, all’interno di un comprensorio di case popolari in località Ponte di Nona.

I controlli hanno consentito di scoprire un occupante abusivo di un appartamento, il quale inoltre stava rubando elettricità, acqua e gas. Ulteriori due abitanti sono stati scoperti con allacci abusivi ad acqua ed energia elettrica.

Le tre persone sono state quindi denunciate. Inoltre, una persona è stata sanzionata amministrativamente per possesso ad uso personale di sostanza stupefacente.

In totale sono state controllate 37 persone e 28 veicoli.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.