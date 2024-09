Scuole rinnovate e nuovi progetti a Nemi

Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, desidera porgere i suoi più sinceri auguri a tutti gli alunni, le loro famiglie, il corpo docente e il personale scolastico.

“A nome dell’Amministrazione Comunale, auguro a tutti un anno scolastico ricco di crescita, conoscenza e successi. La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità, e continueremo a lavorare affinché sia un ambiente stimolante e accogliente per tutti,” ha dichiarato il Sindaco.

Investimenti per un’istruzione di qualità

L’Amministrazione Comunale di Nemi prosegue il suo impegno nell’investire nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio. In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono stati eseguiti importanti lavori di rimessa a nuovo delle aule didattiche. “Gli interventi di quest’anno hanno reso le nostre scuole più moderne, accoglienti e pulite, creando un ambiente ideale per favorire l’apprendimento dei nostri giovani”, ha sottolineato Bertucci.

Progetti didattici ed extrascolastici

Anche per quest’anno, l’Amministrazione ha previsto un’ampia offerta di progetti didattici ed extrascolastici, con l’obiettivo di arricchire il percorso educativo degli studenti. Tra le iniziative in programma vi sono attività musicali, corsi di mini basket e laboratori dedicati alla produzione di cortometraggi. Questi progetti, pensati per stimolare la creatività e lo sviluppo di competenze trasversali, mirano a rendere l’esperienza scolastica ancora più completa e coinvolgente.

“Siamo orgogliosi di poter offrire agli studenti opportunità che vanno oltre il tradizionale percorso formativo, incentivando la partecipazione a progetti che li aiutino a esprimere il proprio potenziale e a coltivare le loro passioni,” ha concluso il Sindaco.

L’Amministrazione Comunale di Nemi si impegna a proseguire nel miglioramento delle strutture scolastiche e nel supporto a progetti innovativi, confermando la sua attenzione costante nei confronti del settore educativo.