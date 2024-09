I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 25enne ed un 24enne, già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Pomezia, arrestati due giovani trovati in possesso di diverse dosi di droga. I dettagli sui controlli

Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti nella zona del centro e nelle piazze dispaccio del comune di Pomezia, nel transitare in via D. Guerrazzi, hanno notato un giovane che, mentre camminava a piedi, alla vista dei militari ha cambiato repentinamente direzione.

Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo approfondito, rinvenendolo in possesso di una busta vuota che emanava forte odore di stupefacente e più di 800 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare, infatti, ha consentito ai militari di trovare e sequestrare più di 800 g di hashish, 18 g di marijuana ed ulteriori 660 euro in contanti provento della pregressa attività illecita.

Successivamente, un altro equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, transitando in via Singen, ha notato un altro 25enne sostare nei pressi dell’ingresso del proprio condominio all’interno del complesso di case popolari e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di più di 300 euro e di uno spinello.

Estesa la perquisizione anche nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 70 g di hashish, 53 g di marijuana e 15 dosi di cocaina.

Gli indagati, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, sono stati condotti presso i rispettivi domicili e successivamente presso le aule del Tribunale di Velletri, che ha convalidato gli arresti.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

