Tangenziale Est, lavori sulla rampa di uscita di via Prenestina

Inizieranno alle ore 23 dell’11 settembre e si concluderanno il 4 ottobre, h 24, sette giorni su sette, i lavori Anas sulla Tangenziale est, in particolare sulla rampa di uscita in via Prenestina, in direzione San Giovanni.

I dettagli sui lavori sulla Tangenziale Est

Le lavorazioni riguardano il completo rifacimento del pacchetto stradale e contemporaneamente l’allestimento del ponteggio nella parte inferiore della rampa, attività possibili solo con l’interruzione delle linee elettriche del trasporto pubblico, programmata dalla Mobilità in questo periodo.

Contestualmente, le lavorazioni sono in corso anche sulla parte strutturale per la riparazione del calcestruzzo ammalorato e di riverniciatura. Stanno, inoltre, per partire in orario notturno (durante le usuali chiusure della strada e durante alcuni fine settimana, secondo le necessità segnalate da Anas) le lavorazioni per la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti, dei guard rail e delle reti incidentate.

I lavori fanno parte del pacchetto di opere giubilari che Anas sta svolgendo su una parte delle strade della viabilità principale della Capitale. In particolare, i lavori sulla Tangenziale rappresentano un’importantissima opera di riqualificazione che punta a mettere in sicurezza completamente la grande arteria romana.

Le dichiarazioni

“Inizia un lavoro complesso che richiede attenzione per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e il buon esito del cantiere – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. Anas può avviare queste particolari lavorazioni solo previa interruzione dell’elettricità della rete tranviaria e abbiamo atteso l’ok della Mobilità per procedere. I lavori seguono un incastro di tempi al millimetro e un costante coordinamento con gli altri dipartimenti capitolini.

Procedono, lungo la direttrice Tangenziale, anche i lavori di messa in sicurezza di via del Foro Italico che Anas sta eseguendo h24 sei giorni su sette.

I cantieri sulle strade vanno avanti senza sosta, anche il Dipartimento dei Lavori pubblici sta avviano decisivi lavori in viale Trastevere, via Cilicia e viale Tirreno e procedono quelli sui Lungotevere e ponti. Tutta la città – conclude Segnalini – è oggetto di manutenzione costante: pavimentazioni, caditoie e segnaletica tornano in totale sicurezza“.

