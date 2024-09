I Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, con il supporto dei colleghi della Stazione Nucleo Forestale di Roma, del personale Acea e quelli dell’ASL Roma 1 hanno denunciato un 45enne per i reati di occupazione abusiva di terreno, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e miscelazione di rifiuti pericolosi.

Prima Porta, discarica abusiva con cani abbandonati: denunciato un 45enne. I dettagli sull’intervento

A seguito dei servizi dedicati volti alla tutela ambientale, i Carabinieri hanno individuato un terreno privato di circa due ettari in uso all’indagato, su cui insisteva una discarica abusiva di materiale vario tra cui frigoriferi, parti di motore e di autoveicoli, lattine di vernice, rifiuti metallici, legnosi e plastici oltre a pneumatici usati.

All’interno dell’area, sequestrata dai Carabinieri, sono stati trovati e messi in salvo anche tre cani molossoidi – due pitbull e un corso – lasciati in stato di semi abbandono e in condizioni di maltrattamento, come evidenziato dall’impossibilità di movimento dovuta a una catena estremamente corta cui era legato uno di loro e agli evidenti segni di ferite riportate da tutti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

