Roma. Trovato un cadavere in un terreno: indagini in corso

Macabra scoperta a Roma: rinvenuto il cadavere di un uomo senza vita in zona Tor Tre Teste.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato in un terreno incolto in via Targetti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo, e i Carabinieri.

Indagini in corso: l’uomo non è stato identificato. Disposto l’esame autoptico

Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza, come sarebbe stato accertato dal medico legale. Molto probabilmente, l’uomo è deceduto per cause naturali.

La vittima non aveva con sé documenti e non è stato ancora identificato: disposta l’autopsia. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

