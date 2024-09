Roma, banda di giovanissimi rapinatori crea il panico in una discoteca

Due ragazzi italiani, di 17 e 19 anni, mentre stavano trascorrendo una serata in una discoteca in via Ostiense, hanno denunciato di essere stati avvicinati e aggrediti da un gruppetto di tre persone che dietro minaccia di un coltello gli hanno strappato le collane in oro.

Ecco cosa è successo in una discoteca di via Ostiense

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto le prime descrizioni degli autori e si sono attivati per le ricerche.

Poco dopo, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, tre giovani – due italiani e un egiziano – sono stati rintracciati nei pressi del locale e trovati ancora in possesso del coltello e di una delle due collanine in oro. Riconosciuti dalle vittime, gli indiziati, sono stati denunciati.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.