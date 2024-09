Operazione antidroga a Veroli (FR), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne originario di Cassino (FR) e già sottoposto agli arresti domiciliari a Veroli.

Operazione antidroga a Veroli: arrestato un 36enne, già sottoposto ai domiciliari

I militari hanno perquisito la sua abitazione dopo aver notato movimenti strani nei pressi della stessa. In casa hanno trovato quasi 30 grammi di cocaina suddivisa in varie dosi pronte per lo spaccio, vario materiale da taglio e confezionamento ed un bilancino di precisione. Oltre allo stupefacente è stata sequestrata la somma di 4.500,00 euro divisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il 36enne, invece, è stato accompagnato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito della convalida, il Giudice disponeva nei confronti del prevenuto la custodia cautelare in carcere.

Continua l’opera incessante dei Carabinieri della Compagnia di Alatri al fine di assicurare una sempre maggiore cornice di sicurezza e di supporto ai cittadini.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.