Sospensione idrica nella giornata di domani a Labico: i dettagli

Sospensione idrica nella giornata di domani, lunedì 9 settembre 2024, a Labico: i dettagli riportati dal portale di Acea.

I dettagli

“Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria programmata sulla rete idrica, lunedì 9 settembre dalle ore 09:00 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Labico. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Leonardo da Vinci, via Francesco Ficoroni, via Salvo d’Acquisto, via Mazzini, piazza della Libertà, viale Europa, via Santa Maria, via Roma, via dello Sport, via Fioramonti.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in:

via Roma parcheggio Conad;

piazza del Mercato.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio”, è quanto riportato dal portale di Acea.

Foto di repertorio