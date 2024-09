Maltempo nel Lazio: diramata l’allerta arancione nelle prossime ore

Peggiorano in maniera sostanziale le condizioni meteorologiche in tutto il Lazio: diramata dalla Protezione Civile l’allerta arancione con validità dal tardo pomeriggio di oggi, 8 settembre 2024, e per le successive 12 ore.

Allerta arancione per maltempo nel Lazio: il bollettino della Protezione Civile della Regione

Stando a quanto pubblicato dalla Protezione Civile del Lazio, dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 08 settembre 2024, e per le successive 12 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Maggiori info sul portale della Protezione Civile del Lazio.

Foto di repertorio