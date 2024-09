A1, chiusure notturne della stazione di Cassino: il calendario

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cassino, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Vittore.

Per consentire lavori di posa cavi, nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, con orario 2:00-6:00, la stazione di Cassino sarà nuovamente chiusa in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Vittore.

Foto di repertorio