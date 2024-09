Tragico epilogo ad Esperia, in provincia di Frosinone: ritrovato morto il 66enne scomparso dalla serata di ieri, 5 settembre 2024.

Tragedia in Ciociaria: trovato morto in una cisterna l’uomo di Esperia scomparso ieri sera

È stato ritrovato morto in una cisterna dopo ore di ricerca Luigi Giordano, 66 anni: dell’uomo non si avevano più notizie dalla sera di ieri, giovedì 5 settembre, dopo che si era allontanato sul monte in zona Tasso.

Attivate immediatamente le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che ora dovranno ricostruire quanto accaduto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

