Colleferro ricorda Willy a quattro anni dal suo sacrificio

Son passati quattro anni dalla morte di Willy Monteiro Duarte. Oggi, 6 settembre 2024, si ricorda il sacrificio del giovane cuoco di Paliano: appuntamento a Colleferro dalle 17:00 presso la Piazza Bianca.

Quattro anni senza Willy: il ricordo a Colleferro

“Nulla di ciò che è stato può essere dimenticato perché sarebbe una grande ingiustizia.

Altrettanto ingiusto e colpevole sarebbe rendere vano il sacrificio della vita di Willy che ha dimostrato a tutti, con coraggio, quanto l’indifferenza non appartenga a tutti i giovani. Molti ragazzi sono pieni di valori, sono preziosi e nobili d’animo; a loro dobbiamo consegnare la società del futuro ed a loro dobbiamo dare il sostegno necessario affinché possano recuperare i loro compagni che sbagliano.

Rendere vano il sacrificio di Willy significherebbe dimenticare, non trasmettere, celebrare stancamente un anniversario. Noi si crede invece che un popolo intero possa sceglierlo come esempio per generazioni e generazioni di giovani che non intendono voltarsi dall’altra parte.

Riflessione, conoscenza, incontro accompagneranno la sua memoria”, è quanto rilasciato dall’Amministrazione comunale di Colleferro.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari di Willy, nella speranza che il suo sacrificio possa sempre essere un esempio.