I Carabinieri della Compagnia Frascati, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Frascati, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di “Alto Impatto” in tutto il quartiere di Tor Bella Monaca con particolare attenzione nell’area di via dell’Archeologia, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Controlli a Tor Bella Monaca: un arresto, due denunce e oltre 400 dosi di cocaina e hashish sequestrate

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, due denunciate e sequestrato oltre 400 dosi di cocaina e hashish.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un cittadino originario di Napoli di 19 anni, ma residente a Roma che, alla guida di un’autovettura a noleggio a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 20 involucri di marijuana dal peso complessivo di 30 g, 45 g di hashish, e la somma contante di 380 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illegale.

Subito dopo invece, hanno intimato l’alt ad un automobilista di 27 anni di Roma, noto pregiudicato, sorpreso alla guida del mezzo, senza la prevista patente di guida e pertanto essendo recidivo per infrazione commessa nel biennio è stato denunciato, mentre un secondo automobilista anch’esso sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita è stato sanzionato dai Carabinieri in via amministrativa per una sanzione pari a 5.100 euro, per aver commesso l’infrazione per la prima volta.

Un cittadino del Perù di 42 anni, è stato denunciato dai Carabinieri, poiché sottoposto a controllo in via dell’Archeologia per via del suo comportamento sospetto ha rivolto espressioni minacciose ai militari, spintonandoli prima di essere poi immobilizzato e identificato.

Fondamentale è stato il fiuto e quindi il contributo del cane del Nucleo Carabinieri Cinofili, che ha permesso di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti, in via dell’Archeologia, 23 g di hashish, suddivisi in 23 involucri e 180 g di cocaina suddivisi in 400 involucri, nascosti in vari luoghi usati dai pusher.

Infine, i Carabinieri hanno ispezionato due attività commerciali trovandone irregolare solo una e pertanto hanno sanzionato il titolare di un minimarket di via Amaretta, per violazione normativa inerente alla sicurezza alimentare, per un importo di 2.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.