Roma, false promozioni sui titoli di viaggio Atac: è una truffa!

ATTENZIONE! False promozioni sui titoli di viaggio

Si sta diffondendo in rete la notizia di una “promozione” del trasporto pubblico romano con la quale sarebbe possibile ottenere un abbonamento di 12 mesi presentato come “ROMA PASS”, a soli 2,00 €.

Gli annunci sono spesso corredati da commenti positivi e soddisfatti di falsi utenti, con lo scopo di confermare la genuinità dell’offerta. Le foto presentano mezzi in servizio nella rete metropolitana di Roma.

️Questa promozione in realtà è una truffa!

Si raccomanda di non cliccare sui link presenti nei messaggi e di non fornire informazioni personali; in caso di offerte e promozioni che appaiono interessanti, si raccomanda di verificarne la veridicità attraverso i canali ufficiali di Atac.

