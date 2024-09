Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Roma: arrestate sette persone nelle ultime ore. Ecco tutti i dettagli

Nell’ambito dei servizi dedicati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti del Commissariato Porta Pia, a seguito di attività info investigativa, hanno arrestato un 23enne tunisino e un 19enne italiano poiché sorpresi durante la cessione di sostanza stupefacente. I due sono stati immediatamente bloccati e a seguito di un controllo effettuato all’autovettura noleggiata, utilizzata dal 23enne per le consegne, sono stati rinvenuti 34 involucri in cellophane, contenenti cocaina per un peso di 21 grammi. La perquisizione estesa poi al domicilio del 21enne ha permesso, inoltre, di rinvenire circa 290 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina.

Gli agenti del Commissariato Esquilino, dopo essere venuti a conoscenza dell’attività di spaccio posta in essere da un 48enne italiano in località Marco Simone, lo hanno intercettato a bordo della sua autovettura, fermato e sorpreso mentre prelevava un voluminoso involucro ceduto da una donna, identificata per una 41enne italiana. I due sono stati trovati in possesso di 30 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso di circa 10 grammi. A seguito di perquisizione estesa all’abitazione della donna, sono stati rinvenuti ulteriori 562 involucri di cocaina per un peso complessivo di 200 grammi, occultati in un mobile della cucina e in parte all’interno di una camicia riposta nell’armadio della camera da letto. Per i due è scattato immediatamente l’arresto.

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato in due distinte occasioni 3 persone. Nel primo caso gli agenti a seguito di un’attività investigativa sono riusciti ad individuare all’interno di un terreno abbandonato un’area recintata, dove vi erano 10 piante di marijuana coltivate da un 25enne italiano che è stato tratto in arresto. Nel secondo caso, invece, i poliziotti venuti a conoscenza di un’attività di spaccio posta in essere all’interno di un appartamento, hanno effettuato un servizio di osservazione assistendo ad uno scambio di sostanza stupefacente. Prontamente intervenuti, i poliziotti hanno arrestato 2 italiani di 43 e 45 anni e sequestrato circa 28 grammi di sostanza stupefacente e oltre 500 euro in contanti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.