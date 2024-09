Maltempo a Roma, raffiche di vento e bomba d’acqua: “Evento senza precedenti”

Maltempo, a Roma venti di 90 km/h e più di 80 mm di pioggia. Gualtieri: “Prevenzione e circa 450 interventi hanno evitato danni più gravi“.

È terminata la riunione di coordinamento convocata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri con i responsabili della Protezione civile di Roma Capitale, il Dipartimento Lavori Pubblici e il Dipartimento Ambiente, con gli Assessori Alfonsi e Segnalini, l’azienda Ama, la Polizia locale, l’Ufficio clima e il Gabinetto del Sindaco. E’ stato fatto un bilancio dei danni dell’incredibile bomba d’acqua che ha colpito il centro di Roma, degli interventi preventivi già realizzati e di quelli effettuati oggi in via emergenziale.

“L’evento che ha colpito Roma è davvero senza precedenti, perché di grande potenza e concentrato in pochissimo tempo e in alcune aree della città, a partire dal centro storico. Ringrazio i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale e la Polizia Locale che hanno compiuto più di 400 interventi con grande rapidità ed efficienza a supporto dei cittadini e della circolazione. Nonostante la potenza del downburst, che ha causato numerosi allagamenti e crolli di alberi, a una prima ricognizione i danni, pure inevitabili, sono stati relativamente contenuti grazie anche all’enorme lavoro di prevenzione che abbiamo messo in campo nei mesi scorsi con la pulizia delle caditoie, la rimozione delle foglie e la potatura degli alberi. Tuttavia, risulta sempre più evidente che il tema dei mutamenti climatici e del loro impatto sulla nostra vita è ormai ineludibile per tutti. Noi lo stiamo affrontando con serietà e decisione, a partire dal nostro piano di adattamento climatico e alle numerose azioni che esso ha individuato e che abbiamo avviato come l’aumento della portata delle condotte fognarie ed e’ bene che maturi una diffusa consapevolezza che nulla sarà come prima”, così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A Roma si è abbattuto un fenomeno meteorologico chiamato downburst, una potente raffica di vento discendente, con raffiche fino a 90 kmh. Sono caduti sul centro storico più di 80 mm di pioggia per mq, la stessa quantità che cade mediamente in un intero mese autunnale.

Sono stati effettuati sul territorio di Roma circa 450 interventi così suddivisi:

340 della Polizia Locale: 120 per gli allagamenti, 44 per incidenti stradali e 180 per caduta di alberi o rami;

30 interventi con idrovore e pompe idrauliche della Protezione Civile per allagamenti e rimozione alberature;

48 del Dipartimento Ambiente su alberature o crolli.

Per quanto riguarda la prevenzione è stato sottolineato che:

L’80% delle caditoie sulla grande viabilità, oltre 40 mila, sono state pulite e disostruite;

Sono state raccolte foglie su 3200 km di strade nel mese di agosto, tre volte il numero raccolto lo scorso anno, sestuplicando quello degli anni precedenti.

⁠Solamente nel I Municipio, il Dipartimento Ambiente ha potato 15.312 alberi, più della metà del totale.

Foto di repertorio