Roma, Don Coluccia aggredito al Quarticciolo

Don Antonio Coluccia, il prete che vive da anni sotto scorta per le sue battaglie contro la criminalità e lo spaccio di droga, è stato vittima di una violenta aggressione a Roma, in zona Quarticciolo.

Don Coluccia è stato aggredito nel corso di un corteo per la legalità, nel quartiere Quarticciolo. Solidarietà dal mondo della politica e non solo.

Aggressione don Coluccia, la solidarietà del Sindaco Gualtieri

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha telefonato a Don Coluccia, aggredito al Quarticciolo durante un’iniziativa per la legalità. Il Sindaco ha espresso a don Coluccia la totale solidarietà di Roma Capitale per quanto accaduto ed ha ribadito il pieno impegno dell’amministrazione a collaborare con tutte le istituzioni competenti per rispondere compatte alle vigliacche minacce subite e far prevalere sicurezza e legalità sul territorio.

