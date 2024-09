Roma Capitale celebra i 150 anni dell’Esquilino con due giornate di iniziative culturali, musicali e cinematografiche in programma sabato 7 e domenica 8 settembre.

Roma Capitale celebra i 150 anni dell’Esquilino con iniziative in programma il 7 e 8 settembre in Campidoglio e Piazza Vittorio. I dettagli

Il programma degli appuntamenti è stato presentato questa mattina dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e dal Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali Mariano Angelucci. Presente anche Leandro Pesci, Presidente Anec Agis Lazio.

Si parte sabato 7 settembre, alle ore 10, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio con la premiazione delle associazioni e delle realtà che si distinguono per attività culturali e sociali sul territorio.

Dalle ore 19, nell’Arena Cinema di Piazza Vittorio, concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale; a seguire l’esibizione dell’Asd “La luna e la tartaruga”.

Ed ancora, incontro sulla CURA del Bene Comune e presentazione del progetto “Albero delle Identità – RISTAZIONARTI”. Alle ore 20.15, proiezione del cortometraggio documentario “RISTAZIONARTI – Dieci Anni di … Tanto Dura Poco!”.

Alle ore 21.15 proiezione del film “La Zona Di Interesse” di Jonathan Glazer.

Domenica 8 settembre, alle ore 18, in Via Guglielmo Pepe, nell’area antistante Teatro Ambra Jovinelli, esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dalle 20.30, nell’Arena Cinema di Piazza Vittorio, alle 20.30, proiezione del film “Estate romana” e al termine confronto/intervista con il regista Matteo Garrone.

“Roma è i suoi tanti quartieri, anima di una città unica al mondo per il suo variegato e immenso patrimonio storico, artistico e culturale. Per questo motivo vogliamo celebrare l’Esquilino, cuore della nostra comunità, quartiere multietnico e multiculturale, simbolo di integrazione e inclusione. E’ nostro dovere valorizzare questa realtà e lo facciamo in occasione dei 150 anni dalla sua trasformazione in rione moderno che ha segnato e seguito lo sviluppo e la crescita di Roma. Saranno due giorni di iniziative attraverso le quali daremo il giusto riconoscimento ad associazioni e operatori impegnati quotidianamente sul territorio, con momenti di riflessione che vedranno la presenza anche del regista Matteo Garrone. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione capitolina ai suoi quartieri“, afferma la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Il rione Esquilino è uno dei cuori della Capitale. Un quartiere vivo e pulsante ricco di cultura, storia, luogo di socializzazione, inclusione sociale, iniziative imprenditoriali. A questo si aggiunge la vitalità delle associazioni e dei residenti che si prendono cura del quartiere e alle quali rivolgiamo il nostro ringraziamento. Queste celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del rione sono dedicate a loro. In questi mesi come amministrazione abbiamo dedicato una cura particolare alle esigenze del quartiere e del Municipio. Tanto continueremo a fare, anche nel prossimo futuro, con il Tavolo permanente istituito grazie al Sindaco Gualtieri, per dare risposte certe ed immediate al territorio, in termini di sicurezza, decoro e sviluppo. Adesso era necessario dare il giusto riconoscimento alle tante realtà che operano giornalmente nel sociale, nella cultura, nel turismo e nell’impresa e danno un valore aggiunto al quartiere. Per questo come amministrazione abbiamo voluto organizzare una due giorni di eventi e incontri. Auguri quindi al rione Esquilino, da 150 anni patrimonio della città e luogo da preservare e custodire”, dichiara Mariano Angelucci, consigliere capitolino dem e presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali.