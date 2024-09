Centocelle, ragazzo di 20 anni accoltellato al collo: indagini in corso

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, 1° settembre 2024, a Centocelle: accoltellato un ragazzo di 20 anni.

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, molto probabilmente l’aggressione è avvenuta al culmine di una lite, in piazza dei Mirti, zona Centocelle.

Il 20enne è stato colpito al collo: immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale. Attualmente, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per identificare l’aggressore. Potrebbero seguire aggiornamenti.

