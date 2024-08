Alle ore 9:55 di oggi, 31 agosto 2024, la S.O. ha inviato sull’autostrada A1, all’altezza dell’uscita di Valmontone in direzione di Roma, due squadre VV.F (24/A e 16/A) a seguito di un grave incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture ed un Van.

A1, tragico incidente a Valmontone: un morto e tre feriti. Interviene l’eliambulanza

A seguito dello schianto è deceduta una persona mentre altre tre sono rimaste ferite.

Le stesse sono state affidate alle cure del 118 presente con alcune ambulanze e l’elisoccorso della regione. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto la polizia stradale. Potrebbero seguire aggiornamenti.