Paura a Roma Termini, uomo si autoinfligge ferite tra i passanti

I fatti sono accaduti in via Giolitti, poco distante dall’ingresso della stazione Termini, dove il personale dei reparti operativi GSSU( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e SPE( Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnato nei quotidiani servizi antidegrado nell’area stazione Termini-Esquilino, è intervenuto prontamente per fermare un uomo, trentenne di nazionalità tunisina, che si stava procurando lesioni profonde sulle braccia con un vetro di bottiglia.

Il provvidenziale intervento della Polizia Locale di Roma

Gli agenti, dopo aver allontanato i passanti e messo in sicurezza la zona, si sono adoperati per far desistere il soggetto dal proseguire nei gesti autolesionisti, riuscendo a stabilire con lui un canale di comunicazione.

Grazie alle capacità relazionali e un atteggiamento calmo, ma al contempo deciso, gli operanti sono riusciti a tranquillizzare e il trentenne, per il quale è stato richiesto l’intervento del 118 per il successivo trasporto in ospedale dove ha ricevuto le cure mediche necessarie.

Foto di repertorio