Velletri. Blitz congiunto in Contrada Lazzaria a contrasto dell’abbandono dei rifiuti: la dichiarazione del Sindaco.

La dichiarazione del Sindaco

“Questa mattina si è svolta un’operazione congiunta tra Polizia Locale, personale comunale e Volsca Ambiente, a contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Durante il blitz, sono stati fermati 3 cittadini stranieri, attualmente in fase di identificazione, mentre gettavano rifiuti sul posto utilizzando un camion.

Nei prossimi giorni, sarà effettuata una bonifica dell’area, in quanto sono presenti dei materiali che richiedono l’intervento di ditte specializzate. Inoltre, aumenteranno le misure preventive e repressive contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Attualmente sono in corso di individuazione ulteriori responsabili di tale atto.

Esprimo un sentito ringraziamento all’Assessore all’Ambiente, Ilaria Neri e all’Assessore al Decoro Urbano e alla Polizia Locale, Luca Quattrocchi, agli agenti della Polizia Locale, al personale comunale e di Volsca Ambiente per il lavoro profuso”. –

Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, in merito al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città.