Nuovi ambulatori infermieristici per i distretti e gli ospedali del territorio dell’ASL Roma 5.

Tutti i dettagli

Sono questi i servizi di cui sarà possibile usufruire a partire dal 2 settembre e che vedranno la collaborazione attiva tra medici di medicina generale, medici ospedalieri, medici specialisti e infermieri.

Gli ambulatori rappresentano un nodo strategico nel sistema delle cure primarie in quanto garantiscono la presa in carico di tutti gli utenti che necessitano di cure assistenziali, terapeutiche ed educative di tipo ambulatoriale.

Agli ambulatori infermieristici si può accedere direttamente, rivolgendosi agli infermieri dell’ambulatorio, presentando una prescrizione del medico di medicina generale, del medico specialista, del medico ospedaliero, del medico di pronto soccorso o tramite contatto telefonico o prenotando tramite CUP. La prestazione verrà eseguita solo previa registrazione al CUP (ogni richiesta è valida per otto prestazioni).

Tra le prestazioni erogate, è possibile richiedere: consulenza e informazione in materia di prevenzione, monitoraggio dei parametri vitali, educazione all’autogestione delle terapie farmacologiche per via orale, somministrazione della terapia sottocutanea, intramuscolare o terapia endovena, medicazione delle ferite chirurgiche, rimozione dei punti di sutura.

Tra gli ambulatori infermieristici, il primo specialistico, attivo dal 2 settembre, è quello della gestione e cura delle stomie e medicazioni complesse. Sono presenti infermieri specializzati in stoma terapia e medicazioni complesse che garantiscono il trattamento di ferite chirurgiche, lesioni da trauma, vascolari o da pressione, ustioni e stomie digestive (colonstomia e ileostomia) o urinarie (nefrostomie), secondo le migliori evidenze scientifiche e assicurando percorsi personalizzati.

Per ulteriori informazioni o per aver accesso alla documentazione utile, consultare il sito dell’ASL Roma 5 nelle pagine dedicate agli ambulatori, situate nelle sezioni degli ospedali e distretti del territorio.