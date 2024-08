Cultura a Roma, tutti gli eventi da oggi

Anche questa settimana, il calendario di iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nei musei e sul territorio offre numerose occasioni per vivere e scoprire il grande patrimonio culturale della città.

I dettagli su tutti gli eventi a Roma

Da domenica 1° settembre sarà di nuovo visitabile, dopo la chiusura estiva di luglio e agosto, la Serra Moresca in Villa Torlonia, il complesso realizzato tra il 1839 e il 1841 su progetto dell’architetto veneto Giuseppe Jappelli che si ispirò agli scenari “arabeggianti” dell’Orlando furioso (da martedì a domenica ore 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.20. Pre-acquisto online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca). Ingresso gratuito per i possessori di Roma MIC Card.

https://www.museivillatorlonia.it/it/infopage/il-complesso-della-serra-moresca

Sabato 31 agosto ultimo appuntamento del mese con Luci su Massenzio, la manifestazione che ogni sabato d’estate anima con tante attività didattiche e di intrattenimento uno dei siti archeologici più suggestivi della Capitale, quando, a partire dal tramonto, viene catturato dall’illuminazione artistica. Questa volta, nel corso di una “intervista impossibile”, sarà lo stesso imperatore Massenzio a raccontare la storia della Villa, la sua vita e le sfortunate vicende che lo hanno portato alla sconfitta contro Costantino. A un’introduzione su La Villa di Massenzio. Residenza e Museo, in programma alle 19.00, seguirà la performance Passeggiando con Massenzio con il gruppo di rievocazione storica Protectores Domini Nostri e Marco Cecini. Per l’occasione, la Villa rimarrà aperta in via straordinaria fino alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30). Attività e ingresso gratuiti per tutti.

https://www.villadimassenzio.it/it/mostra-evento/passeggiando-con-massenzio

Nella stessa giornata, ma alle 11.00, al Museo dell’Ara Pacis, da non perdere la visita, con interprete LIS, alla mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma, un coinvolgente itinerario tra maschere, coppe, affreschi, statue e centinaia di altri reperti tra cui autentiche rarità, esemplari unici che raccontano la forza vitale e la popolarità del mondo teatrale nell’antica Roma. Grazie ad installazioni multisensoriali create ad hoc, il visitatore sarà trasportato direttamente sugli spalti, dietro le quinte e sul palcoscenico del teatro antico per riviverne le atmosfere, conoscere l’organizzazione degli spettacoli e i meccanismi di produzione. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente, ridotto per i possessori di Roma MIC Card; ingresso gratuito per persone con disabilità e un loro accompagnatore. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 16 partecipanti).

https://www.arapacis.it/it/didattica/teatro-visita-guidata-alla-mostra-2

E in attesa che inizi il nuovo anno scolastico, in queste giornate di fine estate, tutti Alla scoperta della storia!, ciclo di laboratori ludico-creativi a tema con le volontarie del Servizio Civile Universale per bambini tra gli 8 e gli 11 anni che si terranno tutti i giorni dal 3 al 6 settembre , dalle 10.00 alle 12.30, presso il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina. Il primo appuntamento è martedì 3 settembre con Garibaldini si diventa! Gli eroi della Repubblica Romana. I bambini e le bambine saranno accolti e guidati per una visita nelle sale del Museo e, dopo la merenda, potranno confezionare il tipico cappellino rosso alla garibaldina. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 10 bambini).

https://www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/alla-scoperta-della-storia-laboratori-ludico-didattici

Torna, il 1° settembre , il consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città, come il Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9.00-19.15, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00). Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), che custodisce i frammenti della Forma Urbis Romae, la pianta di Roma fatta incidere su marmo dall’imperatore Settimio Severo, una delle più rare e importanti testimonianze della città antica. Il Museo è allestito all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti ore 7.00-20.00, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4).

Nei Musei civici si potranno visitare gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell’Antica Roma, al Museo dell’Ara Pacis, visitabile invece con biglietto a tariffazione ordinaria. Fa eccezione alla gratuità anche la visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 16.30-19.30, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 18.20; www.circomaximoexperience.it.), cui si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori di Roma MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto).

Inoltre, non rientrano nella gratuità le visite al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee situate sotto il Casino Nobile, realizzate durante la Seconda guerra mondiale, che proseguono nel mese di settembre con l’orario estivo (per i singoli, in lingua italiana: giovedì 29 agosto alle 17.30; sabato 31 agosto alle 10.00; domenica 1° settembre alle 17.00. Restano invariati gli orari di visita per i gruppi). Anche in questo caso, si potrà partecipare alla visita con biglietto a tariffazione ordinaria (ingresso con biglietto ridotto per i possessori di Roma MIC Card). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti ad appuntamento). Info e acquisto biglietti:

https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visita-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa-torlonia

https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, sono tre gli appuntamenti in calendario per giovedì 29 agosto , tutti alle 17.30. Ai Musei Capitolini si terrà l’incontro, con interprete LIS, I giardini dell’Imperatore: tra i capolavori degli Horti Lamiani. Verranno illustrati i capolavori, soprattutto statue, emersi dagli scavi ottocenteschi degli horti, sontuose residenze circondate da ampi giardini appartenute a personaggi illustri e imperatori. Appuntamento presso l’Esedra di Marco Aurelio. Attività gratuita dedicata esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card e alle persone sorde, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti).

https://www.museicapitolini.org/it/didattica/amici-i-giardini-dell-imperatore-una-tra-i-capolavori-degli-horti-lamiani

Al Museo di Roma in Trastevere si svolgerà invece la visita Un racconto romano. Acquerelli di Ettore Roesler Franz, con Francesco Paolesse e interprete LIS, per conoscere da vicino le suggestioni della pittoresca “Roma sparita” di fine Ottocento attraverso le opere, che fanno parte della collezione del museo, di uno dei più grandi acquarellisti italiani di tutti i tempi. Attività gratuita riservata esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card e alle persone sorde, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-un-racconto-romano-acquerelli-di-ettore-roesler-franz-0

E per finire, al Museo dell’Ara Pacis, si svolgerà la visita con interprete LIS L’Ara Pacis Augustae tra rito, mito e tradizione per scoprire, attraverso immagini e parole, la funzione originaria del monumento che il Senato volle consacrare alla raggiunta pax augustea e al consolidamento del potere di Roma. Ingresso gratuito riservato esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card e alle persone sorde, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti).

https://www.arapacis.it/it/didattica/amici-lara-pacis-augustae-tra-rito-mito-e-tradizione-1

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager ( mercoledì 28 agosto alle 18.00; giovedì 29 agosto alle 19.00; domenica 1° settembre alle 16.00; martedì 3 settembre alle 11.00); Space Opera ( mercoledì 28 agosto alle 19.00; domenica 1° e martedì 3 settembre alle 10.00); Ritorno alla Stelle ( mercoledì 28 agosto alle 21.30; venerdì 30 agosto alle 18.00; sabato 31 agosto alle 19.00; domenica 1° settembre alle 17.00; martedì 3 settembre alle 12.00, alle 17.00 e alle 18.00); From Earth to the Universe (in inglese – giovedì 29 agosto alle 18.00; domenica 1° settembre alle 11.00; martedì 3 settembre alle 16.00); La Notte stellata ( giovedì 29 agosto alle 21.30; domenica 1° settembre alle 18.00); Una dorata cupola di stelle ( venerdì 30 agosto alle 19.00); Crociera nel cosmo ( venerdì 30 e sabato 31 agosto alle 21.30). Per i bambini e le famiglie, infine, sabato 31 agosto alle 18.00 e domenica 1° settembre alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

Prosegue ancora, fino al 22 settembre , lo spettacolo multimediale itinerante Viaggio nel Foro di Cesare. Tutte le sere i visitatori possono rivivere l’emozione di immergersi nella vita pubblica e privata dell’antica Roma imperiale, accompagnati dalla voce narrante di Piero Angela e da filmati e videomapping che ricostruiscono l’attuale area archeologica così come si presentava anticamente. Lo spettacolo, disponibile in otto lingue, con la narrazione ascoltabile in cuffia, si snoda lungo un percorso che attraversa il Foro di Traiano, raggiunge il Foro di Cesare e dai resti dell’imponente Tempio di Venere arriva fino alla Curia Romana. Info su orari e preacquisto biglietti: www.viaggioneifori.it.

E sempre fino al 22 settembre , ogni sera di venerdì, sabato e domenica, è possibile partecipare con un biglietto unico integrato o con biglietto ridotto sia allo spettacolo Viaggio nel Foro di Cesare, sia accedere al percorso di visita delle Domus Romane di Palazzo Valentini. Un’occasione imperdibile per visitare due luoghi dell’antica Roma collegati tra loro da una storia millenaria. Info e preacquisto biglietti: www.viaggioneifori.it e www.palazzovalentini.it.

Il programma settimanale potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it