Statale Sora-Cassino, mezzo pesante in fiamme: strada chiusa

La strada statale 749 “Sora-Cassino” è temporaneamente chiusa nella tarda mattinata di oggi, 28 agosto 2024, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Atina e Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, a causa di un mezzo pesante incendiato in galleria.

Statale Sora-Cassino, fiamme su mezzo pesante in galleria: strada chiusa, seguiranno aggiornamenti

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti: prestare la massima attenzione.

Foto di repertorio