I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Roma, del Nucleo Carabinieri Tutela del Lavoro di Roma e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario in tutta l’area della Stazione ferroviaria di Roma Termini, via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Serrati controlli in zona Roma Termini: due arresti e sette denunce. Gli interventi dei Carabinieri

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini in due diversi episodi, hanno arrestato due persone. Nel primo, un cittadino del Marocco di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza di un negozio presente nel forum della stazione Termini, subito dopo aver asportato vari capi di abbigliamento. Stessa sorte per una cittadina cilena di 36 anni, senza fissa dimora, sorpresa dai militari insieme ad una complice, riuscita a scappare, subito dopo aver occultato all’interno di una borsa schermata vari profumi dal valore complessivo di circa 600 euro. In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari dei negozi.

Poco dopo, un cittadino romeno di 25 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai militari poiché durante le fasi di identificazione ha fornito false attestazioni sulla sua identità e successivamente è stato trovato senza giustificato motivo di un gancio metallico tagliente.

Episodio analogo, qualche ora dopo, quando i Carabinieri d’iniziativa hanno fermato per un controllo un cittadino italiano di 49 anni che, al fine di eludere il controllo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato poi trovato in possesso di un paio di forbici di 20 cm circa, ragion per cui è stato denunciato.

Sempre nei pressi dello scalo ferroviario di Roma Termini, i Carabinieri hanno sorpreso un altro cittadino italiano di 35 anni, trovato in possesso di un coltello di 15 cm e lo hanno denunciato.

Un cittadino del Bangladesh, titolare di attività commerciale presente in via Volturno, a seguito di un controllo è stato denunciato per aver installato sistemi di videosorveglianza, all’interno della propria attività, senza la prevista autorizzazione e pertanto oltre alla denuncia è scattata anche la diffida per la immediata rimozione.

Da un controllo effettuato alla circolazione stradale, i Carabinieri durante un posto di controllo hanno sorpreso un’automobilista alla guida della propria auto senza la patente di guida, poiché mai conseguita e con veicolo gravato da fermo amministrativo per la recidiva della guida senza patente. Pertanto i militari oltre ad aver sequestrato l’auto lo hanno anche denunciato.

Una cittadina romena di 39 anni è stata denunciata poiché responsabile dell’inosservanza del divieto di dimora nel comune di Roma, mentre una 38enne romena, è stata denunciata per l’inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato amministrativamente 6 persone, tutte senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore; a loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 90 persone, eseguito verifiche su 60 veicoli, effettuato diversi posti di controllo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo