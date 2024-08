Velletri, progetto di riqualificazione del mercato coperto di piazza Metabo: ecco tutti i dettagli.

I dettagli e le dichiarazioni

Al via il progetto di riqualificazione del mercato coperto di piazza Metabo. Il piano, finanziato con i fondi del PNRR, ha l’obiettivo di trasformare l’attuale mercato ortofrutticolo in uno spazio pubblico commerciale moderno e accogliente. Questa riqualificazione contribuirà a rendere il centro storico più attrattivo e servirà da volano per la ripresa economica, diventando un punto di incontro e socializzazione per tutti i cittadini.

La cantierizzazione, prevista per il mese di settembre, sarà gestita suddividendo l’area del mercato in due lotti. In questo modo le attività commerciali saranno temporaneamente spostate nell’area non interessata dai lavori, garantendo la continuità per gli operatori e per gli utenti.

“L’intervento di riqualificazione del mercato coperto di piazza Metabo è un’opera ambiziosa e necessaria per la città. Per minimizzare l’impatto sui commercianti e garantire la continuità delle attività, abbiamo deciso di suddividere l’area del mercato in due lotti, durante la cantierizzazione. Questo progetto è un esempio concreto di come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rilanciare l’economia locale.” – Hanno dichiarato gli Assessori ai Lavori Pubblici, Fausto Servadio e al Commercio, Paolo Felci.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio del progetto di riqualificazione del mercato coperto di piazza Metabo, un intervento che rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento del Centro Storico e per l’intera comunità. L’attuale mercato ortofrutticolo diventerà uno spazio pubblico moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di attrarre nuovi visitatori. Questo progetto servirà anche da motore per la ripresa economica, in quanto si verrà a creare un punto di riferimento per il commercio e per la socializzazione”. – Ha commentato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.