Roma, ritrovato il corpo senza vita di un uomo in un appartamento in zona Fidene: indagini in corso

Si indaga sul ritrovamento del cadavere di uomo, un tedesco di 65 anni, in un appartamento a Fidene, a Roma. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del 65enne, rinvenuto nudo e con la testa appoggiata nel frigorifero.

Al momento sembrerebbe trattarsi di una morte per cause naturali, molto probabilmente un malore improvviso. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Polizia Scientifica: potrebbero seguire aggiornamenti.

