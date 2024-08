I fatti intorno alle ore 17:00 di ieri pomeriggio, 25 agosto 2024, quando una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, durante le attività di controllo sul territorio, è intervenuta a piazza Venezia per fermare una donna, che poco prima aveva commesso un furto con destrezza a bordo di un bus della linea 64.

Fermata e arrestata una borseggiatrice sul bus della linea 64: l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti, allertati dalle grida di alcune persone, intente a rincorrere una donna indicandola come presunta borseggiatrice, si sono immediatamente attivati per fermarla.

Alla vista degli operanti, la stessa tentava di disfarsi di un portafogli, gettandolo all’interno del cantiere della Metro C, cercando di proseguire la fuga, ma veniva bloccata dalla pattuglia.

Raccolte le testimonianze dei presenti e della turista derubata, una cittadina polacca di 69 anni, gli agenti hanno avviato gli accertamenti di rito nei confronti della responsabile, 33enne di origine bosniaca, al termine dei quali è stata tratta in arresto.

Dagli elementi raccolti, è stato possibile ricostruire il modus operandi della borseggiatrice, la quale, per passare inosservata e occultare i movimenti della mano mentre frugava e rubava dalla borsa della vittima, aveva fatto utilizzo di un elegante cappello da signora a tesa larga.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.