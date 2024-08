Identificata la giovanissima vittima del terribile incidente avvenuto sulla Monti Lepini nelle prime ore di oggi, 25 agosto 2024: si tratta di Lorenzo Papa, di Frosinone.

Incidente sulla Monti Lepini: la vittima è il giovanissimo Lorenzo. In gravi condizioni un 30enne di Ceccano

Il giovane avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di ottobre: per lui, a seguito del drammatico scontro, non c’è stato nulla da fare, nonostante il rapido trasferimento in ospedale.

All’alba di oggi, 25 agosto 2024, si è infatti verificato un terribile incidente sulla Monti Lepini, nel territorio del comune di Giuliano di Roma. A causa del sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, sono rimasti feriti anche altri due giovani, tra cui un 30enne di Ceccano elitrasportato a Roma.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio