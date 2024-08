I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 40enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Pomezia, soccorso un uomo ferito: arrestato per droga e porto abusivo di armi. I dettagli sull’intervento dei Carabinieri

Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in aiuto a personale del 118 che aveva soccorso l’uomo in via Catullo, a Pomezia, per una ferita alla testa e aveva notato una pistola nel suo borsello. La perquisizione personale effettuata dai militari giunti sul posto consentiva di rinvenire effettivamente una pistola che non aveva l’autorizzazione a detenere, oltre a quasi 5 g di cocaina e la somma di 155 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’uomo ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 18 g di hashish e 17 g di marijuana.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto presso il proprio domicilio e successivamente in aula presso il Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

