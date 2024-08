Blitz antidroga a Roma: arrestate sette persone nelle ultime ore

Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Blitz antidroga a Roma: arrestate sette persone, ecco tutti i dettagli

Nell’ambito dei servizi dedicati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti del Commissariato Porta Pia, a seguito di attività info investigativa, hanno arrestato un 33enne italiano, che effettuava consegne di sostanza stupefacente in zona Bufalotta. L’uomo è stato bloccato per un controllo a bordo della sua autovettura ed è stato trovato in possesso di 35 involucri in cellophane occultati in parte negli slip e in parte all’interno delle scarpe, contenenti cocaina per un peso di 82 grammi e mezzo.

Gli stessi agenti del Commissariato Porta Pia, dopo essere venuti a conoscenza dell’attività di spaccio posta in essere da un 36enne italiano, lo hanno intercettato e fermato a bordo della sua autovettura e, a seguito di perquisizione, lo hanno trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina e 3 grammi di crack occultati all’interno dei calzini.

Sempre gli uomini di via Forlì, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere via della Bufalotta, hanno controllato il conducente di un’auto, identificato per un 34enne italiano, trovandolo in possesso di 15 dosi, tra cocaina e crack, del peso complessivo di circa 12 grammi e 290 euro.

Nel corso di un consueto controllo del territorio, gli agenti del VII Distretto San Giovanni, nel transitare in via Tommaso da Celano, hanno fermato un 32enne italiano trovandolo in possesso di circa 5 grammi di cocaina che aveva nascosto negli slip e 205 euro in contanti.

Gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine “Toscana”, nel corso di un servizio di controllo nel territorio ad Ostia, transitando in via Ludovico Antomelli, hanno notato un 23enne procedere a forte velocità in via di Acilia. Lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di 81 involucri contenenti cocaina e crack per un peso complessivo di circa 25 grammi.

I poliziotti del IV Distretto San Basilio, invece, sono venuti a conoscenza del fatto che un 40enne italiano era solito sostare presso il porticato di via del Badile e cedere sostanza stupefacente. A seguito di un servizio di osservazione, l’uomo è stato individuato e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina mentre, in una busta recuperata nell’aiuola dove poco prima l’uomo l’aveva occultata, sono stati rinvenuti 27 involucri di cocaina del peso totale di circa 10 grammi.

Infine, i poliziotti del Commissariato Appio Nuovo, hanno arrestato un 22enne italiano perché trovato in possesso di 55 grammi di hashish, suddivisi in dosi già pronte ad essere immesse sul mercato, e 600 euro in contanti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato tutti gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.