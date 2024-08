Aumentano di nuovo le temperature: domenica 25 agosto sarà di nuovo una giornata da bollino rosso con il livello 3 dell’ondata di calore a Roma.

Aumentano le temperature: domani caldo da bollino rosso a Roma

Stando al bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, domani, domenica 25 agosto, sarà una giornata da bollino rosso per le alte temperature nella Capitale: saranno percepiti, infatti, 37°.

Le ondate di calore: cosa sono

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi. Sono spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, anche per quella sana e attiva.

Fonte: Ministero della Salute

