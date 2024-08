Durante un’accurata indagine diretta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un 42enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli della Polizia di Stato

In particolare, l’uomo deteneva presso la propria abitazione e presso un garage ingenti quantità di sostanze stupefacenti pronte ad essere cedute. Fermato per un controllo, in via Cavour a Nettuno, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti cocaina e, a seguito della perquisizione domiciliare, tra l’appartamento ed il garage, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 8 kg tra cocaina, hashish e marijuana.

Pertanto, al termine delle attività di rito, gli operatori lo hanno tratto in arresto perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.