Frosinone, deferito l’autore dell’atto vandalico in piazza Turriziani

A seguito della denuncia presentata dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e delle indagini condotte dal personale della Polizia Locale, coordinato dal facente funzioni magg. Giancarlo Tofani, l’autore dell’atto vandalico nella nuova piazza Turriziani, un 40enne di Frosinone, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento (ex articolo 635 del codice penale).

Frosinone, deferito all’autorità giudiziaria l’autore dell’atto vandalico in piazza Turriziani

L’uomo, munito di un arnese da giardinaggio, lo scorso mercoledì aveva preso di mira le essenze floreali e l’arredo urbano della piazza. Il gesto dell’uomo è stato registrato dalle telecamere ad alta definizione dell’apparato di videosorveglianza del Comune, presente su tutto il perimetro della nuova piazza e recentemente potenziato per volontà dell’amministrazione comunale. Le registrazioni sono state quindi acquisite, tramite Ced comunale, dal Sindaco, che le ha allegate alla denuncia immediatamente presentata.

Analizzando le immagini della videosorveglianza comunale, il personale della Polizia Locale ha quindi ricostruito i movimenti del quarantenne, raccogliendo in un secondo momento le testimonianze di diversi cittadini che hanno permesso di confermare, senza ombra di dubbio, l’identità dell’autore dell’atto vandalico.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è rivolto alla Polizia Locale, che ha condotto in maniera brillante e tempestiva le indagini, al Ced comunale e ai cittadini che, con grande senso civico e attaccamento alla propria Città, hanno fornito preziosi elementi, contribuendo fattivamente all’individuazione del responsabile del deprecabile gesto avvenuto in piazza Turriziani. Gli atti di vandalismo compiuti sul patrimonio della Città costituiscono un comportamento esecrabile, da condannare fermamente. Chi compie questo genere di azioni tradisce un’allarmante mancanza di rispetto per i frusinati. Chi vandalizza beni appartenenti alla Città, infatti, non danneggia l’Amministrazione comunale in sé, ma arreca un danno all’intera collettività. I danni causati non solo richiedono risorse economiche che potrebbero essere destinate a progetti di miglioramento per tutti, ma minano anche il senso di sicurezza e di appartenenza, fondamentali elementi di coesione della comunità, a favore dei quali le istituzioni cittadine lavorano quotidianamente. L’auspicio – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – è di continuare a proteggere e valorizzare, insieme, il nostro patrimonio comune”.

Oggi venerdì 23 agosto alle 19.30 avverrà la chiusura ufficiale del cantiere della nuova piazza Turriziani e la presa in possesso da parte dell’Amministrazione. L’inaugurazione di Piazza Turriziani è prevista mercoledì 28 agosto alle 21 con il concerto delle Appassionante, presentato da Mary Segneri.

Foto dei danni in piazza Turriziani

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

