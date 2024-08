Arrivato alla sua 11° edizione, il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè costituisce una presenza costante e importante nel panorama delle iniziative culturali.

Colleferro, torna Leggere leggeri all’ora del tè: i dettagli sul programma

Nel titolo si sintetizza il senso degli incontri: “Leggere leggeri”, e cioè incontrare testi della grande letteratura di tutti i tempi, in lingua e in dialetto, appunto con leggerezza, che «non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto» (Calvino), ed entrarci dentro profondamente a partire dall’assoluto rispetto della pagina. Il professore introduce, ricorda gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti; l’attore interpreta, entra nel testo, lo ritrova, sempre rispettandolo nella sua integrità.

Un’ora e mezza di scoperte e rivisitazioni, di emozioni e di risate, di riflessioni e di incontri. Incontri col testo, incontri con se stessi. Memorie e invenzioni, domande e talvolta anche risposte.

Primo Appuntamento: venerdì 30 agosto 2024, Palazzo Ex Direzione BPD, Corso Garibaldi, 22 ore 18. Ingresso gratuito.

Franz Kafka, “La metamorfosi”

Un mattino, al risveglio di sonni inquieti, Gregor Samsa…

Nell’apparente assurdità delle vicende narrate, la vita e i rapporti umani si presentano nella loro assoluta chiarezza. Una chiarezza che Kafka ha rivelato in tutte le vicende della propria scrittura e della propria esistenza. Un giorno l’amico Max Brod chiese a Franz Kafka se ci fosse speranza nel mondo, e Kafka rispose: “Sì, c’è speranza, infinita speranza. Ma non per noi”.

I dettagli sul programma e i prossimi appuntamenti

Per tutti i dettagli sul programma e sui vari appuntamenti, cliccare sul seguente link: Programma Leggere leggeri all’ora del tè