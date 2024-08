Tragico epilogo a Formello, in provincia di Roma: non ce l’ha fatta il 39enne accoltellato due giorni fa. L’uomo è deceduto questa mattina, 21 agosto 2024, all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Formello, muore dopo due giorni l’uomo accoltellato in piazza. Arrestato un 25enne: ecco una prima ricostruzione di quanto successo

Troppo gravi le ferite inflitte: nonostante i disperati tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta Gabriele Wilson Migliori, 39 anni. L’uomo era stato accoltellato in pieno giorno in piazza San Lorenzo, a Formello, da un ragazzo di 25 anni.

Dalle prime informazioni del caso, l’aggressore sarebbe l’affittuario di un appartamento della vittima.

Il giovane non sarebbe stato regolare nel pagamento dell’affitto e l’aggressione sarebbe scaturita a seguito di una discussione. L’uomo di 39 anni è stato lasciato in piazza in una pozza di sangue: immediata la chiamata ai soccorsi e alle Forze dell’Ordine. Il 25enne è stato arrestato: ora l’accusa passa da tentato omicidio a omicidio.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.