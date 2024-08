Nemi, in arrivo lo Schiuma Party di DJ Megawatt in piazza Umberto I

Una notte di musica, spettacolo e divertimento assicurato sta per accendere l’antico borgo di Nemi. Sabato 24 agosto 2024, alle ore 21, piazza Umberto I ospiterà il tanto atteso Schiuma Party, un evento che ormai è diventato una tradizione estiva per uno dei borghi più belli d’Italia affacciato sul lago. Organizzato dal Comune di Nemi insieme a DJ Megawatt.

I dettagli

“È un appuntamento a cui teniamo molto e che coinvolge tutta la comunità,” ha dichiarato il sindaco Alberto Bertucci. “Lo Schiuma Party non è solo una serata di festa, ma anche un’occasione per valorizzare il nostro splendido borgo e creare un momento di aggregazione per residenti e visitatori. Vedere piazza Umberto I gremita di gente che si diverte, con la musica e la neve artificiale che creano un’atmosfera magica, è il segno che Nemi sa offrire eventi di qualità.”

L’evento sarà guidato dalla maestria di DJ Megawatt, arrivato direttamente dagli Stati Uniti con il suo equipaggiamento speciale: luci stratosferiche, attrezzature d’avanguardia e, soprattutto, il celebre cannone spara neve artificiale. La piccola piazza del Borgo Antico si trasformerà in una discoteca all’aperto, con oltre un metro di “neve” a ricoprire l’intera area, creando un’ambientazione unica e suggestiva.

L’evento, che si ripete ogni anno con successo, è ormai un appuntamento fisso nel calendario estivo del comune, capace di attirare un vasto pubblico grazie alla sua formula vincente di musica, intrattenimento e scenografie spettacolari. Ricordiamo anche che il 31 Agosto il Comune di Nemi ospiterà un altro evento musicale importante; ad esibirsi sarà la SaraBand con un concerto di cover e successi dei più famosi gruppi e cantanti pop, blues e Rock.

Non resta che prepararsi per questa notte magica, dove la tradizione si fonde con il divertimento e il piccolo borgo si trasforma in una vera e propria festa sotto le stelle.