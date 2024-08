Francesca Di Ruberto è la vittima del terribile incidente avvenuto nella mattinata di ieri, 19 agosto 2024, su via Trionfale a Roma.

Incidente su Via Trionfale, morta una 44enne: fu una delle protagoniste di “Non è la Rai”. Addio a Francesca Di Ruberto

Un incidente terribile, che non ha lasciato scampo alla donna: 44 anni, Di Ruberto era stata anche tra le protagoniste del programma televisivo “Non è la Rai”, nella stagione ’94/95.

La dinamica dell’incidente

La donna è morta in seguito allo scontro tra la sua auto e un camion dell’Ama. Vani tutti i tentativi di soccorso: per la donna non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio sto social.

Foto da Facebook