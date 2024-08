Pontecorvo, vìola i domiciliari: in carcere una donna di 52 anni

I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, nella mattinata di oggi, 19 agosto 2024, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura della detenzione domiciliare con l’applicazione della “detenzione in carcere”, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, hanno condotto in carcere una 52enne del luogo e già nota alle forze di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio.

Il provvedimento di aggravamento della misura detentiva scaturisce dalle reiterate violazioni commesse dalla donna durante la sua sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, ancora in atto, che prontamente segnalate all’A.G. dai Carabinieri del luogo hanno determinato la revoca del beneficio.

Espletate le formalità di rito, è stata ristretta presso la Casa Circondariale di Roma- Rebibbia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.