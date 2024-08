Una partita di hashish, pronta per essere smerciata, è stata individuata nella zona dei Castelli Romani dai

Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, che hanno arrestato tre responsabili per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Spaccio ai Castelli Romani: sequestrati oltre 10kg di hashish, tre arresti. L’intervento della Guardia di Finanza

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio, le fiamme gialle della Compagnia di Velletri hanno sottoposto a controllo due autovetture, i cui conducenti avevano destato l’attenzione dei militari.

Una volta avvicinatisi ai mezzi per procedere all’identificazione degli occupanti, i finanzieri hanno avvertito il

forte odore di hashish proveniente dall’interno delle due autovetture.

La perquisizione ha consentito di rinvenire un borsone al cui interno erano custoditi 99 panetti di hashish dal

peso complessivo di oltre 10 chilogrammi. Presso le abitazioni dei soggetti è stata rinvenuta la somma di 13.360 euro in contanti.

I tre sono stati arrestati in flagranza di reato e posti a disposizione del Tribunale di Velletri, che ha convalidato la misura, tramutandola in custodia cautelare in carcere per due soggetti e agli arresti domiciliari per il terzo.

Si evidenzia che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e, fino al giudizio definitivo,

vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma.

Foto di repertorio

