Dallo scorso mercoledì 14 agosto, è andato in pensione il CSV Stefano Liberati, con le mansioni di Capo Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Montelanico in provincia di Roma.

Figura storica dei Vigili del Fuoco, Liberati è entrato nei volontari nel 1997, rimanendo in servizio per più di un ventennio.

Dal 2020, il CSV Liberati è nominato Capo Sede del Distaccamento di Montelanico avvicendandosi con il CSV Onorati Sandro, divenuto nel frattempo primo cittadino del paese lepino.

La lunga e onorata carriera del CSV è disseminata di significativi traguardi e importanti successi, condivisi con tutto il personale del Distaccamento di Montelanico, mantenendo sempre inalterato lo spirito di servizio e la volontà di crescere insieme al resto del personale stesso.

Un percorso, quello del Capo Sede, che parla di passione, dedizione e serio impegno sociale, il tutto coniugando disciplina e competenza mai venuti meno anche in situazioni personali molto complesse. Molti sono stati i riconoscimenti ricevuti dal CSV Liberati per il suo ruolo svolto in particolari interventi.

Tra questi ultimi, il servizio prestato per lo spegnimento dell’incendio della discarica di Malagrotta e quello avvenuto nell’Ospedale di Tivoli lo scorso dicembre. In entrambe le occasioni, il CSV Liberati ha gestito le operazioni di intervento contando sulla sua esperienza e abilità nella conduzione della Squadra di Montelanico.

Queste le sue parole di congedo raccolte dal nostro giornale: ‘ Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia la componente volontaria che quella permanente, presenti nelle varie sedi del territorio nazionale con cui ho collaborato, e ai distaccamenti del Comando Provinciale di Roma.

La mia personale gratitudine va ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, al personale del 118 con il quale ho lavorato in questo lungo periodo di attività. Inoltre, un omaggio a tutti gli amministratori e le amministrazioni dei comuni nei quali ho operato.

In particolare, l’amministrazione del comune di Montelanico per aver mantenuto l’impegno verso il locale Distaccamento credendo nel progetto e portando una solida realtà in un piccolo paese.

Infine, voglio grazie tutto il personale del Distaccamento dei volontari dei Vigili del Fuoco di Montelanico, e tutti coloro che nel corso degli anni hanno preso parte questa splendida squadra. Da tutti ho imparato molto e per questo non li ringrazierò mai abbastanza. Auguro a tutti loro e ai futuri membri del Distaccamento buon lavoro, con dedizione e coraggio’.