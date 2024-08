Eseguiti vari di controlli antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno portato all’arresto di ben 15 persone, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite.

Ancora controlli antidroga a Roma: arrestate altre 15 persone. I controlli dal centro alla periferia

In particolare, nel quartiere Pigneto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato quattro cittadini originari delle Filippine, di età compresa tra i 40 e i 54 anni, tutti con precedenti, tra cui uno già sottoposto all’obbligo di firma in caserma per reati legati alla droga. Ad attirare l’attenzione dei militari, sono state le manovre spericolate effettuate dal 40enne alla guida di un’auto e in compagnia di un altro uomo. Giunti in via Avellino e una volta scesi dall’auto si sono diretti verso un’abitazione. I Carabinieri che non li hanno mai persi di vista hanno appurato che l’auto su cui viaggiavano era rubata, pertanto hanno deciso seguirli. Quando i due sono entrati in un appartamento al cui interno vi erano altre due persone i Carabinieri hanno deciso di controllare e così hanno scoperto circa 7 g di shaboo, una dose di eroina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno arrestato un cittadino italiano, di 44 anni, che a seguito di un controllo d’iniziativa è stato sorpreso in via Carlo Emery, a bordo di un’autovettura dove all’interno i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ben 770 g di hashish, 60 g di marijuana e la somma contate di 840 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illegale.

In via delle Isole Curzolane incrocio via Sarandi, un uomo e una donna, 48 anni lui e 49 anni lei, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, sono stati controllati d’iniziativa dai Carabinieri della Stazione di Roma Talenti a bordo di un’auto a noleggio. La 49enne alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un borsellino lanciandolo dal finestrino che è stato recuperato dai militari, che si erano accorti del gesto, al cui interno hanno rinvenuto e sequestrato 16 dosi di crack, una dose di cocaina, nonché nella disponibilità della donna la somma contante di 656 euro, ritenuti il provento dell’attività illecita.

Sempre in via delle Isole Curzolane, questa volta però i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un cittadino di 34 anni di origini albanesi, senza fissa dimora e con precedenti, notato dai Carabinieri mentre effettuava manovre pericolose a bordo di un’autovettura a noleggio. Fermato per un controllo, il 34enne è stato trovato in possesso di ben 52 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 16 g che sono stati sequestrati insieme alla somma contante di circa 275 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato due cittadini tunisini, senza fissa dimora, notati dai Carabinieri mentre effettuavano delle cessioni di sostanze stupefacenti ad acquirenti, prelevando le dosi da un contenitore metallico contenuto in una busta che si stavano scambiando tra loro. Immediatamente bloccati, i Carabinieri a seguito delle perquisizioni personali hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità degli indagati, 10 dosi di cocaina e 35 dosi di crack, già pronte per essere venduti.

Nel quartiere Trionfale invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini italiani di 36 e 43 anni, entrambi con precedenti, controllati d’iniziativa a bordo di un’auto mentre percorrevano lungotevere della Vittoria. A seguito della perquisizione personale e veicolare i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 involucri di crack e la somma contante di 1.380 euro.

In viale Ave Ninchi, sempre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino romano di 31 anni, con precedenti, controllato a bordo di un’auto e trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e la somma contante di quasi 1.000 euro.

In via di Torre Spaccata, i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un cittadino italiano di 69 anni, originario della Provincia dì Cosenza, senza occupazione con precedenti, a seguito di controllo in strada mentre transitava a piedi nella via prima citata, è stato trovato in possesso di 11 dosi tra cocaina e hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare una pianta di marijuana ci circa 2 metri di altezza, un bilancino di precisione 9 g di mannitolo.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino romano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre camminava a piedi, in via Rovigno D’Istria. Sottoposto a controllo i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, già pronte per essere vendute e la somma contante di circa 70 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

È importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.