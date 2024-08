Come viene riportato da Lavoro Facile, AMA (Azienda Municipale Ambiente), società che gestisce per conto di Roma Capitale la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti cerca 250 addetti allo spazzamento da impiegare su tutto il territorio capitolino per garantire il decoro di parchi, piazze, strade e altre aree pubbliche durante il Giubileo.

Requisiti obbligatori:

età compresa tra i 18 e i 65 anni;

licenza media;

patente B;

idoneità fisica alla mansione;

disponibilità full-time su turni anche notturni (38 ore settimanali).

Requisiti preferenziali:

diploma di scuola superiore;

possesso della patente C più CQC (Carta di Qualificazione del Conducente);

possesso certificazione ECDL (European Computer Driving Licence), ICDL (International Certification of Digital Literacy), EIPASS (European Informatic Passport), MOS )Microsoft Office Specialist) o IDCERT;

residenza nel Comune di Roma.

Il contratto offerto è a tempo determinato della durata di 15 mesi (dal 1 novembre 2024 al 31 gennaio 2026).

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro le ore 15,00 del 2 settembre attraverso il seguente link: https://web.iolavoronelpubblico.it/ama_add_spazzamento_2024/login.

Per leggere il testo integrale del bando con tutte le altre informazioni utili clicca qui.