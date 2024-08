Tor Bella Monaca, degrado e illegalità: cosa è successo

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Tor Bella Monaca, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree a maggiore incidenza criminale.

I dettagli

L’attività, condivisa in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, rientra nell’ambito di una strategia predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

Nella circostanza, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato una coppia di conviventi, 20 anni lui originario della Romania, 38 anni lei cittadina italiana, entrambi con precedenti. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di cocaina in cambio di 20 euro ad un uomo, successivamente identificato e segnalato in via amministrativa alla Prefettura, poiché assuntore di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione a casa del 20enne ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 28 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 12 g e la somma contante di quasi 500 euro, materiale che la 38enne, trovata in casa, ha tentato di disfarsene alla vista dei militari.

Infine, i Carabinieri hanno anche segnalato tre giovani, tutti italiani, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché trovati in possesso di una modica quantità di cocaina e hashish, per uso personale.

Complessivamente sono state identificate 105 persone, controllati 75 veicoli, eseguiti numerosi posti di controllo in vari punti del quartiere, dove sono state elevate 4 contravvenzioni al codice della strada per violazioni inerenti: mancata revisione periodica e il mancato possesso dei documenti di guida e circolazione.