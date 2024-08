Nuovo sfregio a Roma: un turista di soli 19 anni è stato denunciato e multato per aver inciso le proprie iniziali sul Colosseo.

Roma, ragazzo incide le proprie iniziali sul Colosseo: multato e denunciato. La nota del Sindaco

Il ragazzo ha inciso le proprie iniziali tra il primo anello e l’atrio: il gesto non è sfuggito ad una donna, che ha immediatamente avvisato la vigilanza.

Così il sindaco Gualtieri in una nota: “Bene l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato e sanzionato l’autore del nuovo atto vandalico ai danni del Colosseo. In una città ricca di tesori che sono patrimonio dell’umanità non può certo esserci spazio per teppisti e idioti”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio